30 мая, 22:41

ВСУ перебрасывают 27-й полк НГУ в Сумскую область на фоне колоссальных потерь

В Сумскую область из-за колоссальных потерь перебрасывают 27-й отдельный полк Национальной гвардии Украины, ранее находившийся в Черниговской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Черниговской области 27-й отдельный полк НГУ», — передаёт ТАСС.

Также сообщается, что в Черниговской области личный состав 105-го пограничного отряда начали чаще распределять по 101-й и 104-й бригадам территориальной обороны с последующей отправкой на передовую.

Ранее стало известно, что 8-й полк сил специальных операций Вооружённых сил Украины несёт существенные потери под Краматорском в ДНР. Недавно стало известно о гибели военнослужащего Сил специальных операций Украины Сергея Шевченко. Дополнительные сведения о потерях подразделения пока не разглашаются. Из-за решений главнокомандующего ВСУ украинское командование использует спецназовцев наравне с обычной пехотой.

Тимур Хингеев
