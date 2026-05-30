«Орешник» сработал: Как один удар заставил ВСУ взять передышку и скрывать потери

После массированного удара по военным целям на Украине с применением «Орешника» ВСУ снизили активность. Спустя неделю противник вернулся к атакам по российским тылам. Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов объяснил причины паузы и подготовку сторон.

В разговоре с сайтом MK.Ru специалист отметил, что удар ВС РФ нанёс серьёзный урон. Противнику потребовалось время на восстановление. Киев пытался преуменьшить последствия, однако они оказались чувствительными для украинской инфраструктуры. Теперь ВСУ отвечают ударами по гражданским объектам в тылу России.

Эксперт добавил, что после атаки складов и сборочных цехов дронов у ВСУ сократился арсенал. При этом Кнутов не исключил, что противник пытается накопить дроны. Однако российские силы заранее просчитывают такие сценарии и работают по местам хранения и производства вражеских БПЛА и ракет.