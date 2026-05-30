8-й полк сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) несёт существенные потери под Краматорском в ДНР. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

«Под Краматорском существенные потери несёт 8-й полк ССО украинской армии. Главком ВСУ Александр Сырский на протяжении всей своей карьеры негативно относится к украинским спецназовцем, публично отдавая приказы об их применении наравне с линейными пехотными подразделениями», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что недавно ликвидировали военнослужащего ССО Украины Сергея Шевченко. Другие подробности о потерях подразделения он не привёл. По словам собеседника, украинское командование использует спецназовцев наравне с обычными пехотными подразделениями. Он связал это с подходом главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее сообщалось, что к концу мая 2026 года общее число военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших части, а также дезертиров может превысить 300 тыс. человек. Такие оценки приведены на основе открытых данных. В январе министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщал о 200 тыс. самовольно оставивших части. По последним открытым данным офиса генпрокурора, число дезертиров составляло не менее 18 тыс. Ежемесячно фиксировались около 20 тыс. новых случаев самовольного оставления части и примерно 2 тыс. случаев дезертирства. По оценкам депутатов Верховной рады и военных, в последние месяцы ситуация не улучшилась, а число таких случаев могло сохраняться на уровне 20–23 тыс. в месяц.