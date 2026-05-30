К концу мая 2026 года общая численность военнослужащих, самовольно покинувших расположение частей Вооружённых сил Украины, а также дезертиров может превысить 300 тысяч человек. К такому выводу пришли аналитики ТАСС на основе открытых данных.

В январе текущего года министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщал, что количество самовольно оставивших части составляло 200 тысяч. Показатель по дезертирам, в отношении которых применяется более строгая уголовная квалификация, тогда не назывался. Однако по последним обнародованным сведениям офиса генпрокурора, их насчитывалось не менее 18 тысяч.

Ежемесячно фиксировалось около 20 тысяч новых эпизодов самовольного оставления части и примерно две тысячи случаев дезертирства. В 2025 году эти цифры неуклонно росли. Пиковым стал октябрь: число покинувших расположение превысило 21 тысячу. После этого профильное ведомство засекретило соответствующую статистику.

По оценкам ряда депутатов Верховной рады и военных, в последние месяцы ситуация не улучшилась. Народные избранники Руслан Горбенко, Роман Костенко, Дмитрий Разумков и Анна Скороход приводили цифры, свидетельствующие о сохранении уровня дезертирства на отметке около 20 тысяч человек в месяц.

Таким образом, количество случаев СОЧ и дезертирства в первые месяцы 2026 года может составлять 20–23 тысячи ежемесячно, или не менее 100 тысяч с начала года. Общее число бежавших из ВСУ, соответственно, превышает 300 тысяч. Для решения проблемы Киев планирует реформу мобилизации и порядка прохождения службы.

Ранее Life.ru писал, что в Харькове существенно увеличилось число случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Рост количества подобных инцидентов подтверждается сообщениями украинской криминальной хроники,