Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) обнаружен погибшим на одной из позиций в Запорожской области. Об этом стало известно из радиоперехвата разговора украинских военных. Об этом пишет РИА «Новости».

На записи зафиксирован диалог между офицером с позывным Палыч и подчинённым, использующим позывной Монтана. Во время беседы командир уточнил, что произошло со вторым бойцом. В ответ собеседник сообщил, что тот свёл счёты с жизнью.

А ранее украинский инструктор Антон Чёрный заявил, что нынешние штурмовые действия его подразделений напоминают языческий ритуал с человеческими жертвами. Чёрный объяснил, что перед отправкой на передовую личный состав проходит через интенсивную психологическую подготовку. Особенно это касается мобилизованных гражданских, которые раньше не служили. По его словам, командиры намеренно умалчивают о реальном уровне опасности, чтобы не деморализовать солдат перед атакой.