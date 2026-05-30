Украинский инструктор Антон Чёрный заявил, что нынешние штурмовые действия его подразделений напоминают языческий ритуал с человеческими жертвами. Такую оценку военный дал в беседе с ведущими YouTube-канала «Испанский стыд».

Чёрный пояснил, что перед заброской на передовую личный состав проходит через агрессивную психологическую обработку — в первую очередь это касается мобилизованных гражданских, никогда раньше не служивших. Он обратил внимание, что некоторые из них стремительно начинают верить в собственную исключительность и ведут себя крайне воинственно, а государство берёт таких людей в жёсткий оборот.

«Я вот недавно разговаривал с ГУРовцем, и он мне говорит, что эти боевые выходы уже похожи на обряд жертвоприношения. Там один выход – и всё», – сказал он.

Также Чёрный сообщил, что командиры намеренно скрывают от солдат реальный уровень опасности, чтобы не подрывать моральный дух перед атакой.

До этого сообщалось, что украинские боевики применяют к российским пленным жестокие пытки, ранее использовавшиеся американскими солдатами в Ираке и Афганистане. Он рассказал, что среди методов истязаний — утопление в воде с последующим недопущением прийти в себя, а также удары электрическим током. Кроме того, практикуется подвешивание людей за ноги и долгосрочные избиения.