Топят, бьют током: ВСУ пытают российских пленных методами солдат США в Ираке и Афганистане

Украинские военные устраивают для российских пленных зверские пытки, которые когда-то применялись американскими солдатами в Ираке и Афганистане. Так, боевики топят наших солдат в воде и бьют их электрическим током. Об этом рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Новые методы (пыток — прим. Life.ru) появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы... которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», — уточнил он.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о существовании на Украине сети секретных тюрем для пленных. По его словам, иностранные правозащитники называют их транзитными центрами. Он описал условия содержания как «зинданы, подвалы, клетки и бетонные коробки». Мирошник лично общался с сотнями вернувшихся бойцов, которые рассказывали о пытках собаками, вырывании зубов и медицинских опытах. По его словам, ВСУ вернули России несколько военнопленных на грани жизни и смерти.