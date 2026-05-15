Свыше 2 тысяч уголовных дел возбуждено против военных ВСУ с начала СВО
С начала проведения специальной военной операции военные следователи России возбудили свыше 2 тысяч уголовных дел в отношении представителей Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью сообщил руководитель Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ Константин Корпусов.
«С начала проведения специальной военной операции военными следователями возбуждены свыше 2 тысяч уголовных дел в отношении представителей вооружённых формирований Украины», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.
По словам Корпусова, расследования охватывают широкий спектр действий, совершённых против российских сил и мирного населения. Каждое дело направлено на документирование фактов нарушений и привлечение виновных к ответственности в рамках российского законодательства.
Ранее Life.ru рассказывал, что в рамках нового обмена были освобождены 205 российских военнослужащих, а взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Ожидается, что российская и украинская стороны освободят по 1000 военнопленных в рамках достигнутых на переговорах договорённостей. В МИД РФ рассказали, что ВСУ вернули несколько российских военнослужащих в критическом состоянии — на грани жизни и смерти.
