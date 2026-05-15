Командование 127-й бригады Вооружённых сил Украины перебросило в Харьковскую область военнослужащих, признанных ранее негодными к военной службе. Об этом сообщил проект «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

«Для восполнения потерь среди личного состава командование 127-й бригады ВСУ перебросило в район Избицкого «роту калек» — украинцев, непригодных к службе», — сказано в сообщении.

По данным «Северян‎», часть мобилизованных была привлечена к службе несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем. Среди них упомянут Ростислав Голиков, страдающий синдромом Меллори-Вейса, когда из-за сильной рвоты «рвётся» кожа внутри желудка.