Украинский солдат организовал продажу крупной партии оружия в Харьковской области. Военный планировал реализовать около 100 автоматов и более 400 патронов. Об инциденте журналистам рассказали в российских силовых структурах.

Силовики фиксируют массовую незаконную торговлю оружием и боеприпасами в Харьковской области. Украинские военнослужащие ежедневно вывозят в областной центр десятки единиц стрелкового оружия. Иногда партии достигают сотен стволов. Бойцы передают арсеналы преступным группировкам для реализации. Периодически Нацгвардия проводит задержания.

«В частности, накануне стало известно, что солдат ВСУ пытался привезти в областной центр почти 100 автоматов (98 единиц) и более 400 патронов к ним», — приводит комментарий источника ТАСС.