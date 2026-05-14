Наёмник из Британии заочно осуждён в России за участие в боях на стороне ВСУ

Суд заочно вынес приговор в отношении гражданина Великобритании Саймона Далби, который участвовал в боях против российской армии в составе ВСУ в качестве наёмника. Ему назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на 13 лет. Об этом сообщает СК РФ.

«Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении 44-летнего подданого Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймона Уильяма Далби. Он заочно признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — уточнили в ведомстве.

Далби поступил на службу в украинскую армию в декабре 2022 года. Он воевал в составе так называемого Интернационального легиона. Британец имел собственное оружие, обмундирование, боеприпасы и прошёл подготовку на полигоне.

Далби участвовал в боевых действиях до осени 2023 года. За свою «работу» он получил вознаграждение. По данным Генпрокуратуры РФ, сумма превысила 782 тысячи рублей. Иностранец объявлен в международный розыск.

Ранее Следственный комитет завершил расследование в отношении двух иностранных наёмников, участвовавших в боевых действиях и незаконно проникших на территорию Курской области в августе 2024 года.