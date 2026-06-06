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Регион
6 июня, 05:17

Зарево над портом: Одесса и Черноморск ночью попали под удар 50 «Гераней»

Одесса и Черноморск подверглись массированной атаке около 50 дронов «Герань»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Одесса и Черноморск минувшей ночью подверглись мощной атаке со стороны Вооружённых сил России. По предварительным данным, в налёте участвовало около пятидесяти беспилотников «Герань».

Яркие вспышки были хорошо видны в небе над Одессой. Основной удар пришёлся по портовой и военной инфраструктуре региона.

Согласно сообщениям местных телеграм-каналов, после прилётов начался пожар. Зарево от возгорания было заметно издалека.

Кроме того, под ударами также находились Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Сумская области. Информация о последствиях и возможных разрушениях уточняется.

Новости СВО 6 июня: ВС РФ штурмуют Бачевск и Лиман, ВСУ отступают под Гришино, удар по порту НАТО в Констанце, Путин ответил Зеленскому
Новости СВО 6 июня: ВС РФ штурмуют Бачевск и Лиман, ВСУ отступают под Гришино, удар по порту НАТО в Констанце, Путин ответил Зеленскому

Ранее сообщалось, что расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили пункты размещения живой силы противника в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены резервы ВСУ. Управление работой артиллерийских подразделений и расчётов беспилотной авиации выполнялось с использованием средств связи отечественного производства.

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Александра Мышляева
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