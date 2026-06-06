Одесса и Черноморск минувшей ночью подверглись мощной атаке со стороны Вооружённых сил России. По предварительным данным, в налёте участвовало около пятидесяти беспилотников «Герань».

Яркие вспышки были хорошо видны в небе над Одессой. Основной удар пришёлся по портовой и военной инфраструктуре региона.

Согласно сообщениям местных телеграм-каналов, после прилётов начался пожар. Зарево от возгорания было заметно издалека.

Кроме того, под ударами также находились Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Сумская области. Информация о последствиях и возможных разрушениях уточняется.

Ранее сообщалось, что расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили пункты размещения живой силы противника в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены резервы ВСУ. Управление работой артиллерийских подразделений и расчётов беспилотной авиации выполнялось с использованием средств связи отечественного производства.