Зарево над портом: Одесса и Черноморск ночью попали под удар 50 «Гераней»
Одесса и Черноморск подверглись массированной атаке около 50 дронов «Герань»
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Одесса и Черноморск минувшей ночью подверглись мощной атаке со стороны Вооружённых сил России. По предварительным данным, в налёте участвовало около пятидесяти беспилотников «Герань».
Яркие вспышки были хорошо видны в небе над Одессой. Основной удар пришёлся по портовой и военной инфраструктуре региона.
Согласно сообщениям местных телеграм-каналов, после прилётов начался пожар. Зарево от возгорания было заметно издалека.
Кроме того, под ударами также находились Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Сумская области. Информация о последствиях и возможных разрушениях уточняется.
Ранее сообщалось, что расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили пункты размещения живой силы противника в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены резервы ВСУ. Управление работой артиллерийских подразделений и расчётов беспилотной авиации выполнялось с использованием средств связи отечественного производства.
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