Расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили пункты размещения живой силы противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве уточнили, что координаты вражеских сил были переданы артиллеристам разведывательными расчётами БПЛА. В результате удара уничтожены резервы противника.

Управление работой артиллерийских подразделений и расчётов беспилотной авиации выполнялось с использованием средств связи отечественного производства. Артиллеристы полностью пресекли активность Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта.

Ранее бойцы группировки «Восток» за неделю полностью освободили населённый пункт Комсомольское в Запорожской области. Перед штурмом российские военные зачистили прилегающие лесополосы, затем зашли с трёх сторон и заняли более 120 домов. Противник потерял шесть бронемашин, большое число автомобилей, мотоциклов и беспилотников.