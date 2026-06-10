Оборонительная ситуация в районе Константиновки на Донбассе продолжает ухудшаться для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного эксперта Константина Машовца.

«Что касается дальнейших тактических перспектив обороны Константиновки, то они, судя по всему, для ВСУ выглядят, скажем так, весьма неблагоприятно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в районе Константиновки артиллерийские подразделения «Южной» группировки российских войск ведут работу по позициям операторов беспилотных летательных аппаратов. Противодействие сосредоточено на выявлении и поражении хорошо подготовленных расчётов БПЛА, действующих на этом направлении.