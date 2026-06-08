Крем от загара не поможет: ВСУ сгорают на русском «Солнцепёке» даже ночью

На одной из позиций расчёта ТОС «Солнцепёк» группировки «Север» в зоне СВО побывал корреспондент сайта MK.ru, который узнал, как огнемётчики помогают мотострелковым, танковым и штурмовым подразделениям, уничтожая термобарическими снарядами укреплённые опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ. Подробности раскрыл командир группы с позывным Лима.

Наводчик с позывным Фанта отметил, что после каждого боевого выхода экипажи мгновенно меняют позицию, поскольку враг ведёт непрерывную охоту за техникой. Работать ночью приходится едва ли не чаще, чем днём, это безопаснее и создаёт эффект неожиданности, пояснил боец ВС РФ. По мнению военных, «Солнцепёк» и другие ТОСы — это самое эффективное оружие для масштабного уничтожения врага.

«Они накрывают огромные территории. Вы только представьте себе, что один полный залп «Солнцепёка» выжигает всё на площади 40 тыс. квадратных метров», — подчеркнул Лима.

Тем временем украинские «птички» массово сгорают на русском «Солнцепёке». ВС РФ кардинально пересмотрели применение тяжёлых огнемётных систем в зоне проведения СВО. Теперь приоритетными целями для боевых машин стали укрытия операторов беспилотников и пункты управления дронами ВСУ.