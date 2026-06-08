ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 13:08

Крем от загара не поможет: ВСУ сгорают на русском «Солнцепёке» даже ночью

Огнемётчики «Севера» рассказали, как ТОС «Солнцепёк» выжигает позиции ВСУ

ТОС-1А «Солнцепёк». Обложка © Wikipedia / Kirill Borisenko

ТОС-1А «Солнцепёк». Обложка © Wikipedia / Kirill Borisenko

На одной из позиций расчёта ТОС «Солнцепёк» группировки «Север» в зоне СВО побывал корреспондент сайта MK.ru, который узнал, как огнемётчики помогают мотострелковым, танковым и штурмовым подразделениям, уничтожая термобарическими снарядами укреплённые опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ. Подробности раскрыл командир группы с позывным Лима.

Песков напомнил об очень важной цели СВО
Песков напомнил об очень важной цели СВО

Наводчик с позывным Фанта отметил, что после каждого боевого выхода экипажи мгновенно меняют позицию, поскольку враг ведёт непрерывную охоту за техникой. Работать ночью приходится едва ли не чаще, чем днём, это безопаснее и создаёт эффект неожиданности, пояснил боец ВС РФ. По мнению военных, «Солнцепёк» и другие ТОСы — это самое эффективное оружие для масштабного уничтожения врага.

«Они накрывают огромные территории. Вы только представьте себе, что один полный залп «Солнцепёка» выжигает всё на площади 40 тыс. квадратных метров», — подчеркнул Лима.

«Мы для них кость в горле»: Экс-разведчик раскрыл, когда «успокоится» Украина
«Мы для них кость в горле»: Экс-разведчик раскрыл, когда «успокоится» Украина

Тем временем украинские «птички» массово сгорают на русском «Солнцепёке». ВС РФ кардинально пересмотрели применение тяжёлых огнемётных систем в зоне проведения СВО. Теперь приоритетными целями для боевых машин стали укрытия операторов беспилотников и пункты управления дронами ВСУ.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar