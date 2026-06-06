Для Российской Федерации крайне важно реализовать поставленные цели и обеспечить национальные интересы в ходе СВО . Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях Петербургского международного экономического форума.

«Для России очень важно достигнуть наших интересов, выполнить те задачи, которые ставились в начале военной операции», — обратил внимание представитель Кремля.

В Кремле уверены, что итоговое урегулирование на Украине должно происходить на условиях, которые гарантируют безопасность России и учитывают её законные интересы.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что боевые действия уже могли бы прекратиться, если бы США действительно продвигали договорённости, достигнутые на Аляске. По его словам, тогда было сформировано чёткое понимание на основе конкретного американского предложения. Но Вашингтон, считает министр, не стал развивать свою инициативу.