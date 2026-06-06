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Регион
6 июня, 08:29

Песков напомнил об очень важной цели СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для Российской Федерации крайне важно реализовать поставленные цели и обеспечить национальные интересы в ходе СВО . Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях Петербургского международного экономического форума.

«Для России очень важно достигнуть наших интересов, выполнить те задачи, которые ставились в начале военной операции», — обратил внимание представитель Кремля.

В Кремле уверены, что итоговое урегулирование на Украине должно происходить на условиях, которые гарантируют безопасность России и учитывают её законные интересы.

Новости СВО 6 июня: ВС РФ штурмуют Бачевск и Лиман, ВСУ отступают под Гришино, удар по порту НАТО в Констанце, Путин ответил Зеленскому
Новости СВО 6 июня: ВС РФ штурмуют Бачевск и Лиман, ВСУ отступают под Гришино, удар по порту НАТО в Констанце, Путин ответил Зеленскому

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что боевые действия уже могли бы прекратиться, если бы США действительно продвигали договорённости, достигнутые на Аляске. По его словам, тогда было сформировано чёткое понимание на основе конкретного американского предложения. Но Вашингтон, считает министр, не стал развивать свою инициативу.

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Александра Мышляева
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