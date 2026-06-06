Украина не успокоится до тех пор, пока Россия не добьётся победы в вооружённом противостоянии. Об этом заявил бывший разведчик, профессор МГИМО Андрей Безруков заявил в кулуарах ПМЭФ. По его словам, дипломатия в сложившихся условиях просто не работает, поскольку для Киева Москва является «костью в горле».

«Они не успокоятся, пока мы не выиграем конфликт. <...> Дипломатия не работает. Не хотят они с нами договариваться. Мы для них кость в горле», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

К слову, обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет говорить о том, что Армия России близка к достижению целей СВО. Однако, как заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, мирное урегулирование возможно исключительно при условии безоговорочной капитуляции Киева.