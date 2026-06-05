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5 июня, 15:49

Путин назвал главное условие завершения СВО

Путин заявил, что боевые действия завершатся после достижения целей РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Боевые действия вокруг Украины рано или поздно завершатся. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, Россия исходит из того, что конфликт закончится после достижения целей, которые были поставлены перед страной. Путин подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться этой позиции и связывает завершение боевых действий с выполнением поставленных задач.

Путин: ВС РФ контролируют более 2,4 тысячи квадратных километров в зоне СВО
Путин: ВС РФ контролируют более 2,4 тысячи квадратных километров в зоне СВО

Ранее президент России объяснял, почему не называет конкретных сроков окончания специальной военной операции. По словам главы государства, в условиях боевых действий делать подобные прогнозы невозможно и было бы опрометчиво. Путин отмечал, что вопрос временных рамок остаётся неопределённым, поэтому заранее обозначать точные даты завершения конфликта нельзя.

Между тем он неоднократно заявлял, что Москва готова к мирным договорённостям с Украиной. По словам главы государства, Россия согласна на компромиссные решения, которые обсуждались во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

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Николь Вербер
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