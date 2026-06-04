Путин: ВС РФ контролируют более 2,4 тысячи квадратных километров в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ взяли под контроль 2 440 кв. км в зоне специальной военной операции. Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, проходящей в рамках ПМЭФ.

«2 440 кв. км Армия России поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно», — сказал Путин.

Также глава государства ранее уточнял, что за последний период численность ВСУ уменьшилась на 100 тысяч военнослужащих. А ежемесячные потери украинской армии оцениваются в 40 тысяч человек.