Путин: У ВСУ около 40 тысяч ежемесячных потерь и 20 тысяч дезертиров
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За последний период численность ВСУ уменьшилась на 100 тысяч военнослужащих. А ежемесячные потери украинской армии оцениваются в 40 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
«Ежемесячные потери ВСУ — 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация даёт 15-16 тысяч», — сказал глава государства.
Ранее Life.ru писал, что бойцы 425-го отдельного полка ВСУ («Скала») несут серьёзные потери в Сумской области, но их статус в документах меняют на «без вести пропавших». Критическая ситуация наблюдается в лесных массивах между сёлами Миропольское и Большой Прикол.
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