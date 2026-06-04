Среди ликвидированных противников оказались не только наёмники, но и военнослужащие 113-й отдельной бригады теробороны Украины, а также отдельного батальона спецназа ВСУ. Все уничтоженные бойцы были прикомандированы к 3-му штурмовому батальону полка «Скала».

Кроме того, стало известно о переброске в Харьковскую область примерно 400 наёмников из стран Латинской Америки. Ими хотят компенсировать дефицит личного состава в украинской армии.

«Сообщения из многочисленных западных источников подчёркивают значительную и растущую роль иностранных наёмников в операциях на передовой», — пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал уточняет: выходцев из более развитых государств задействуют в эксплуатации сложного оборудования и техники, а также в обучении личного состава. Наёмников из Польши, Бразилии и Колумбии, как правило, отправляют непосредственно на линию соприкосновения.

Издание также отмечает, что иностранные боевики остаются одной из приоритетных целей для российских военных.

«Точечное уничтожение иностранных боевиков остаётся неизменным элементом российских военных действий», — пишет MWM.

Ранее Life.ru писал, что группа иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ, сдалась в плен на Запорожском направлении после того, как попала в окружение к югу от Запорожья и лишилась возможности безопасно отступить.