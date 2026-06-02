Группа иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ, сдалась в плен на Запорожском направлении. Наймиты занимали позиции к югу от Запорожья, но в ходе перестрелки попали в окружение.

В результате наёмники лишились возможности безопасно отступить к своим. Единственным выходом стало решение сложить оружие и сдаться в плен Армии России, пишет ТАСС.

Кстати, недавно в Запорожье разбили ещё одну группу иностранных наёмников ВСУ. Среди погибших были граждане Германии и Великобритании. Одному из них — Джейсону Ларгану Джейси — было всего 23 года.