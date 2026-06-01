Места запуска дальних БПЛА и логова иностранных наёмников ВСУ попали под удар РФ

Российские военные атаковали производственные цеха, а также места запуска и подготовки беспилотников ВСУ. Такие данные за последние сутки приводит пресс-служба Минобороны РФ. Также под удары попали пункты временной дислокации противника. Огонь вёлся ракетными войсками, артиллерией, военной авиацией и при помощи БПЛА.

«Нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что добычей российских средств противовоздушной обороны за сутки стали 233 беспилотника ВСУ самолётного типа и 9 управляемых авиационных бомб.