«Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — доложили в министерстве обороны.

Согласно сводке ведомства, с начала проведения спецоперации уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта, 154 322 беспилотника, 661 зенитный ракетный комплекс, а также другая техника ВСУ.

Ранее российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам и объектам инфраструктуры, используемым ВСУ. Атака стала ответом на террористические действия украинской стороны против гражданских объектов, для её проведения задействовали высокоточные средства большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.