Нанесён массированный ответный удар: что известно о поражённых целях на Украине

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам и объектам инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом 30 мая проинформировало Министерство обороны РФ.

Атака стала ответом на террористические действия украинской стороны против гражданских объектов на территории России. Для её проведения задействовали высокоточные средства большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

В перечень целей вошли вражеские авиационные базы. Кроме того, удары пришлись по пунктам энергетической, топливной и транспортной сети противника.

В военном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были успешно поражены. Поставленные командованием задачи полностью выполнены.