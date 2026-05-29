Путин: Россия сотрёт с лица земли всех, кто посягнёт на её военные базы

Российский президент Владимир Путин заявил, что у России есть все необходимые средства, чтобы стереть с лица земли любого, кто посягнёт на её военные базы. Такое предупреждение он сделал в беседе с журналистами в Астане.

«У России есть средства сравнять с землёй всех, кто захочет сравнять с землей базы на её территории», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что западные СМИ бурно обсуждают недавний удар России по военным целям на Украине с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник», делая акцент на её разрушительном потенциале и уникальных характеристиках. Одной из первых отреагировала британская The Telegraph. Издание напоминает, что наряду с сотнями беспилотников и других ракет Москва применила «Орешник», способный нести ядерный боезаряд. Особый упор журналисты делают на его скорость. Снаряд движется в десять раз быстрее звука, что делает его практически неуязвимым для любых существующих у противника систем противовоздушной обороны.