Западные СМИ завыли о неуязвимости «Орешника» после ужасающего удара по Киеву
Die Welt: Атака «Орешником» стала для Киева беспрецедентной
Зарубежные средства массовой информации бурно отреагировали на удар России по военным объектам Украины с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник». Журналисты обращают внимание как на разрушительные последствия, так и на уникальные технические характеристики оружия.
Так, британская газета The Telegraph напоминает, что Москва выпустила по Киеву сотни дронов и ракет, включая «Орешник», который может нести ядерный заряд. Издание указывает, что баллистический снаряд движется со скоростью в десять раз быстрее звука, что делает его практически неуязвимым для перехвата имеющимися у противника средствами ПВО.
Американская газета The New York Times пишет, что ракета выпускает в полёте множество боеголовок, которые идут по крутым траекториям, недоступным даже для систем Patriot. CNN назвала бомбардировку одной из крупнейших с начала спецоперации, подчеркнув, что это лишь третье применение «Орешника» за всё время.
Корреспондент немецкой Die Welt Ибрагим Набер заявил, что эта ночь была беспрецедентной за весь период конфликта. Daily Express окрестила ракету «ужасающей», отметив, что она способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Удар стал ответом на теракты киевского режима и достиг всех поставленных целей.
Напомним, Украина получила шквал возмездия за детей Старобельска — удары «Орешником», «Кинжалом» и «Цирконами», по словам военного эксперта подполковника, погрузили Киев в настоящий ад: запущенный по украинским авиабазам и оборонным предприятиям «Орешник» выполнил свою задачу, после чего в Киеве поднялся отчаянный крик, а киевский режим, по мнению эксперта, начинает осознавать необходимость переговоров с Россией.
