Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, на прошлой неделе призвавший НАТО напасть на Калининград, попытался объяснить свои слова в интервью LRT. По его версии, инициатива нужна, чтобы показать решительный настрой Прибалтики.

Он заявил, что Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о своей неспособности защитить себя. Главная цель, по его словам, – проецировать уверенность на западных партнёров, чтобы они видели не только «кошмарные сценарии». Будрис подчеркнул, что Прибалтика знает, что делать, и не колеблется, а сдерживание – это и есть гарантия мира.

В Москве слова литовского министра назвали «на грани безумия». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие угрозы лучше оставлять без внимания – Вильнюс таким образом лишь пытается подтвердить своё существование.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также высказалась о заявлении литовского ведомства. Она задалась вопросом, почему Латвия, которая обвиняет Россию в дезинформации, не требует закрыть МИД Литвы за попытки втянуть Прибалтику в конфликт.