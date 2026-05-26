Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 04:50

Глава МИД Литвы оправдался за призыв атаковать Калининград

Кестутис Будрис. Обложка © ТАСС/ZUMA Press Wire/ Wiktor Dabkowski

Кестутис Будрис. Обложка © ТАСС/ZUMA Press Wire/ Wiktor Dabkowski

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, на прошлой неделе призвавший НАТО напасть на Калининград, попытался объяснить свои слова в интервью LRT. По его версии, инициатива нужна, чтобы показать решительный настрой Прибалтики.

Он заявил, что Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о своей неспособности защитить себя. Главная цель, по его словам, – проецировать уверенность на западных партнёров, чтобы они видели не только «кошмарные сценарии». Будрис подчеркнул, что Прибалтика знает, что делать, и не колеблется, а сдерживание – это и есть гарантия мира.

В Москве слова литовского министра назвали «на грани безумия». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие угрозы лучше оставлять без внимания – Вильнюс таким образом лишь пытается подтвердить своё существование.

Сами пускают, а потом плачутся: СБ Белоруссии разнёс литовский цирк с украинскими дронами
Сами пускают, а потом плачутся: СБ Белоруссии разнёс литовский цирк с украинскими дронами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также высказалась о заявлении литовского ведомства. Она задалась вопросом, почему Латвия, которая обвиняет Россию в дезинформации, не требует закрыть МИД Литвы за попытки втянуть Прибалтику в конфликт.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar