Армия России отбила у ВСУ желание соваться на Кинбурнскую и Тендровскую косы
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Украинские подразделения в последние месяцы не пытались высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области. Обстановку на этих направлениях ТАСС прокомментировал губернатор региона Владимир Сальдо.
«Эти направления остаются сложными. Кинбурнская и Тендровская косы имеют большое значение для контроля побережья. Однако явных попыток высадиться на косах в последнее время противник не предпринимал. Более ранние попытки решительно пресекались», — сказал он.
Береговая линия на этом направлении находится под контролем группировки войск «Днепр». Военнослужащие отслеживают обстановку в круглосуточном режиме. Выявлять подготовку возможных операций помогают средства наблюдения и разведки. Благодаря этому реагировать на угрозы удаётся ещё на дальних подступах.
Тендровская коса представляет собой остров длиной около 65 километров, расположенный у северо-западного побережья Чёрного моря. Кинбурнская коса протянулась примерно на 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом и считается самой западной частью территории Херсонской области, которую в настоящее время контролируют ВС РФ.
