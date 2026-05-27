27 мая, 14:22

Крым и Херсонская область установили границу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Парламент Республики Крым на заседании государственного совета утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Документ подписали глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Согласно пояснительной записке, после подписания фактические границы между регионами не изменятся, а разногласий по их прохождению между сторонами нет.

Соглашение приняли для внесения сведений о границах между субъектами в государственный кадастр недвижимости в формате координатного описания. Теперь граница между двумя российскими регионами получит официальное юридическое закрепление.

Ранее сообщалось, что Киев выступил с инициативой ввести локальный режим прекращения огня в Херсонской области для эвакуации мирного населения из города Алёшки и нескольких соседних поселений — населённого пункта на левобережье Днепра, освобождённого ВС РФ в 2022 году.

