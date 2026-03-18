Путин поблагодарил всех, кто занимается восстановлением Крыма и Донбасса

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто занимается восстановлением российских исторических регионов — Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии.

«Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в масштабной работе по восстановлению наших исторических регионов. А это строители, рабочие, инженеры, проектировщики, сотрудники ЖКХ и многие другие специалисты», — отметил глава государства на совещании с членами правительства в день годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Именно в эту дату в 2014 году был подписан договор о принятии Республики и города Севастополя в состав РФ, что последовало за историческим референдумом. Сегодня политики и общественные деятели вспоминают события «Крымской весны» — так, в честь праздника губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился архивными кадрами, связанными с событиями 2014 года.