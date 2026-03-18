Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился архивными кадрами, связанными с событиями, которые произошли во время Крымской весны. Нынешний год ознаменован 12-й годовщиной этих событий.

В публикации собраны ключевые эпизоды 2014 года. Среди них — появление так называемых «вежливых людей» и дальнейшее развитие ситуации на полуострове. Отдельное внимание уделено референдуму о статусе региона. Именно его результаты стали основой для последующих решений.

18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым в состав России. Этот шаг стал одним из самых обсуждаемых событий того периода. По словам Сальдо, жители полуострова тогда «показали, как можно изменить ход истории». Он также отметил, что произошедшее стало символом надежды для Донбасса и Новороссии.

Ранее Life.ru писал, что события, вошедшие в историю как Крымская весна, стали возможны благодаря единству жителей полуострова и помощи братского народа. Одними из первых на призыв о помощи откликнулись казаки — кубанские, донские, терские и представители других войск.