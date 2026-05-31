На линии фронта в Запорожской области ликвидирована группа иностранных наёмников, воевавших за ВСУ. Среди погибших — граждане Германии и Великобритании. Их принадлежность подтверждают обнаруженные документы.

В числе убитых — 23-летний Джейсон Ларган Джейси и 26-летний Латерман Филипп Максимилиан. Часть уничтоженных, по данным силовиков, числились в 113-й отдельной бригаде теробороны Украины и отдельном батальоне спецназначения. При этом все они были приписаны к 3-му штурмовому батальону полка «Скала», пишет ТАСС.

Ранее попавший в плен украинец Сергей Соколенко сообщил, что на Славяно-Краматорском направлении командование бросило позиции и сбежало. В результате, по его словам, управление частью было утеряно, а личный состав передали другим командирам. В итоге, как рассказал военный, он оказался в плену у российских бойцов из 3-й общевойсковой армии Южной группировки.