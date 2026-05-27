27 мая, 01:36

Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве командования с позиций под Славянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

На Славяно-Краматорском направлении в зоне специальной военной операции командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции и оставило подчинённых. Об этом рассказал украинский военнопленный Сергей Соколенко.

По его словам, после этого управление подразделением было нарушено. После личный состав передали другому командованию.

«В один момент командирский блиндаж, как я понял, атаковали, потому что они пропали с эфира, и нас перекинули на другое командование. Оно нам сказало, что ваше командование сбежало», заявил Соколенко РИА «Новости».

Военный также рассказал, что впоследствии оказался в плену российских военнослужащих из 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск.

«Парни, бросайте оружие»: Украинский военный с 22-летней выслугой призвал сослуживцев сдаваться в плен

Ранее сообщалось, что боевики, насильно мобилизованные в ВСУ, убили своего же товарища, который хотел донести командованию об их планах сбежать из армии. Этот конфликт, по данным источников в российских силовых структурах, произошёл в селе Журавное Ахтырского района Сумской области.

Артём Гапоненко
