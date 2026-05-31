31 мая, 03:37

ВС РФ в ходе СВО усилили защиту войсковых топливозаправщиков от дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

В Министерстве обороны России сообщили о существенных улучшениях в работе службы горючего группировки войск «Север». Специалистам удалось заметно усилить защиту войсковых топливозаправщиков от атак беспилотников противника, а также повысить их основные эксплуатационные показатели.

«Благодаря внедрённым новшествам норматив развёртывания топливозаправщика сократился с 4-5 минут (до СВО) до 45-50 секунд в настоящее время. Скорость выдачи топлива, мощность насосов, ёмкость цистерн — все параметры улучшены», — заявили в МО РФ.

Особое внимание уделили защите от беспилотных систем и вражеской разведки. Для этого применяют средства радиоэлектронной борьбы и ПВО, используют маскировочные «мангалы», а также часто меняют маршруты движения и способы доставки горючего.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения подвоза, которые доставляют горюче-смазочные материалы на передовые позиции и заправляют технику, работают в условиях колоссальных нагрузок.

Группировка «Запад» за сутки уничтожила 70 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

Ранее военный водитель 45-й отдельной инженерной бригады с позывным Кедр заявил, что подразделения ВСУ целенаправленно атакуют тех, кто доставляет грузы к линии боевого соприкосновения. По его словам, такая работа в зоне СВО давно вышла за рамки обычных перевозок. Кедр добавил, что от своевременной доставки зависят жизни сослуживцев и выполнение общей задачи. Поэтому, как подчеркнул военный, каждый шофёр выкладывается полностью.

