Военный водитель Кедр заявил об охоте ВСУ на машины снабжения

Военный водитель 45-й отдельной инженерной бригады с позывным Кедр заявил, что подразделения ВСУ целенаправленно атакуют тех, кто доставляет грузы к линии боевого соприкосновения. По его словам, такая работа в зоне СВО давно вышла за рамки обычных перевозок.

«Противник прекрасно понимает нашу важность, поэтому охотится за нами, не жалея средств. Каждый рейс может стать последним, но мы не имеем права на ошибку», — цитирует бойца ТАСС.

Кедр добавил, что от своевременной доставки зависят жизни сослуживцев и выполнение общей задачи. Поэтому, как подчеркнул военный, каждый шофёр выкладывается полностью.

Ещё один военнослужащий с позывным Сахалин доставляет на опасные участки боеприпасы, вооружение и продовольствие. Его машина не раз уходила из-под огня и атак дронов, а за мужество при выполнении задач он получил государственные и ведомственные награды. По его словам, такая работа в зоне СВО давно вышла за рамки обычных перевозок.

