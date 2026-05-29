ВС РФ за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине

Министерство обороны РФ заявило, что за неделю российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины.

«С 23 по 29 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, удары пришлись по предприятиям военно-промышленного комплекса, авиабазам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Также были поражены цеха сборки и места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

Также за неделю российские войска освободили 10 населённых пунктов, из них четыре — за прошедшие сутки. Это Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, Караичное и Бударки в Харьковской области. Также взяты под контроль Гранов и Нововасилевка в Харьковской области, Запселье и Рясное в Сумской области, Воздвижевка в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской.