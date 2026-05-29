29 мая, 09:16

Армия России освободила четыре населённых пункта за сутки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За прошедшие сутки российские военные в зоне СВО освободили сразу четыре населённых пункта — Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, Караичное и Бударки в Харьковской области. Об этом 29 мая сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что успех достигнут благодаря решительным действиям личного состава. Наибольшего прогресса добились подразделения группировки войск «Север».

С 23 по 29 мая они установили контроль над населенными пунктами Гранов и Нововасилевка (Харьковская область). Также были взяты Запселье и Рясное в Сумской области.

В зоне ответственности группировки «Центр» за истекшие сутки противник оставил Новоподгородное. Бойцы «Востока» ранее освободили Воздвижевку в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской.

Сегодня к списку добавилось Лесное. Таким образом, география продвижения охватывает четыре региона.

За неделю в зоне специальной военной операции были освобождены десять населённых пунктов.

Никита Никонов
