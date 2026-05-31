За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» нанесли серьёзный урон беспилотной авиации и инфраструктуре Вооружённых сил Украины (ВСУ). Потери противника составили 70 тяжёлых боевых квадрокоптеров и 55 пунктов управления БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-центра объединения Леонид Шаров.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 78 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 70 тяжёлых боевых гексакоптеров противника», — сообщил Шаров.

Кроме того, уничтожены три станции спутниковой связи Starlink, 12 наземных робототехнических комплексов и три полевых склада с боеприпасами ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам и объектам инфраструктуры, используемым ВСУ. Атака стала ответом на террористические действия украинской стороны против гражданских объектов на территории России. Для её проведения задействовали высокоточные средства большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.