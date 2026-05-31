Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 03:03

Группировка «Запад» за сутки уничтожила 70 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» нанесли серьёзный урон беспилотной авиации и инфраструктуре Вооружённых сил Украины (ВСУ). Потери противника составили 70 тяжёлых боевых квадрокоптеров и 55 пунктов управления БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-центра объединения Леонид Шаров.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 78 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 70 тяжёлых боевых гексакоптеров противника», — сообщил Шаров.

Кроме того, уничтожены три станции спутниковой связи Starlink, 12 наземных робототехнических комплексов и три полевых склада с боеприпасами ВСУ.

На Украине испугались «разумных» роев российских дронов и призвали Запад поставить ПВО
На Украине испугались «разумных» роев российских дронов и призвали Запад поставить ПВО

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам и объектам инфраструктуры, используемым ВСУ. Атака стала ответом на террористические действия украинской стороны против гражданских объектов на территории России. Для её проведения задействовали высокоточные средства большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar