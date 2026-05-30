30 мая, 14:51

На Украине испугались «разумных» роев российских дронов и призвали Запад поставить ПВО

Эксперт Храпчинский заявил о применении Россией «роев» дронов на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Россия при ударах по объектам ВСУ использует «разумные» рои беспилотников, в которых разные аппараты выполняют отдельные задачи. На это пожаловался украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский, пишет «Страна.ua».

По его словам, крупные группы БПЛА делятся на несколько типов: разведчики, ретрансляторы и машины, предназначенные для поиска авиации. Такая схема позволяет участникам роя обмениваться данными прямо во время полёта.

Эксперт утверждает, что связь между аппаратами поддерживается через ретрансляторы меш-сети. Если один беспилотник фиксирует мобильную огневую группу или зенитные дроны на определённом участке, остальные могут изменить маршрут.

Представитель Украины в связи с этим призвал Запад поставить умные системы ПВО.

Ранее военный эксперт заявил, что Киев не сможет обойтись без американских средств ПВО на фоне сообщений о грядущих системных ударах ВС РФ по столице Украины. Положение режима станет отчаянным, если США не поделятся ракетами.

Полина Никифорова
