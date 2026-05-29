Владимир Зеленский не сможет обойтись без американских средств ПВО на фоне сообщений о грядущих системных ударах ВС РФ по Киеву. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал глава Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Накануне глава киевского режима направил президенту США Дональду Трампу послание с тревожным сигналом о катастрофической нехватке зенитных ракетных систем.

«Зеленский просит потому, что ожидаются мощные удары со стороны ВС РФ. Мы в открытую заявили об этом, а европейцы не могут обеспечить Киев средствами противовоздушной обороны», — указал эксперт.

Если США не поделятся ракетами для Patriot, положение режима станет отчаянным. По мнению Шатрова, без Трампа Зеленский сейчас не справится, и в настоящее время для украинского политика наступил критический момент.

Прогнозировать реакцию американского лидера на просьбы сложно, но его ответ покажет, как он на самом деле относится к украинскому конфликту на сегодняшний день, заключил Шатров.

Ранее Владимир Зеленский в экстренном послании обратился к Дональду Трампу с просьбой ускорить поставки дополнительных зенитных ракет для Patriot. Глава киевского режима пожаловался, что Украина остро нуждается в средствах ПВО — особенно в боеприпасах к ним, а западная помощь не поспевает за темпами российских ударов по военным объектам. Пока что ответ из Вашингтона не поступил.