29 мая, 08:00

90 млрд от Европы и мольбы к Трампу: Почему Киев резко сменил тон в переговорах с США

Военэксперт Чертинов: Украина в панике просит у США ракеты Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Система ПВО Украины находится в критическом состоянии. Сейчас Владимир Зеленский открыто уговаривает США усилить поставки ракет. Его письмо президенту Дональду Трампу просочилось в прессу, после чего в Киев срочно прибыли два американских сенатора. Об этом сообщил военный обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов.

После рекордного удара по Киеву, в ходе которого были уничтожены несколько центров принятия решений, Зеленский в панике обратился к Трампу с просьбой о новых противоракетах PAC-2 и PAC-3 для Patriot. Особенно актуальным это стало в свете публичного предупреждения МИД РФ о систематических массированных атаках по столице Украины.

До этого Зеленский, получив от Европы очередные 90 млрд евро, ужесточил риторику: наносил удары по Запорожской АЭС, школам и гимназиям. Однако после заявления Москвы о том, что «чаша терпения переполнена», тон резко изменился.

«Зеленский почти умоляет Штаты «оставаться вовлечёнными, продолжать поддерживать Украину и всех тех, кто защищает жизнь». Эта просьба «защищать жизнь» выглядит особенно контрастно на фоне убийств русских детей в Старобельске 22 мая, атак на школу в Михайловке Херсонской области 21 мая и гимназию в Сватово 27 мая», — указал эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу срочное письмо, где рассказал о критической нехватке ракет ПВО у Украины. Он отметил, что Киев и его союзники не успевают за частотой атак ВС РФ.

Владимир Озеров
