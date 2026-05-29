Обратный инжиниринг по-украински: В зоне СВО заметили копии «Ланцетов»

Видео, снятое российским зенитным дроном, демонстрирует перехват аппарата с характерным X-образным крылом и толкающим винтом. Seth-X очень похож на российский «Изделие 53» из комплекса «Ланцет», хотя его точные характеристики неизвестны.

Ранее российский морпех с позывным Вите рассказал, что уничтожил 15 украинских беспилотников во время боевой задачи у села Воздвижевка в Запорожской области. По его словам, среди уничтоженных целей были три тяжёлых гексакоптера и 12 FPV-дронов. Вите отметил, что навыки борьбы с беспилотниками бойцы получают ещё до выхода на задачу.