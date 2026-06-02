Обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет говорить о том, что Армия России близка к достижению целей специальной военной операции, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его словам, мирное урегулирование возможно исключительно при условии безоговорочной капитуляции Киева.

Именно такой вывод напрашивается из текущей расстановки сил на фронте, которая складывается явно в пользу Москвы. При этом ни Украина, ни США не заинтересованы в прекращении огня. Американцы продолжают накачивать оружием киевский режим, пока Владимир Зеленский придумывает оправдания для нежелания садиться за стол переговоров.

«Судьба противостояния в наших руках — конфликт немедленно закончится, если мы заставим Киев капитулировать. Никакого другого решения здесь быть не может», — подчеркнул парламентарий в интервью NEWS.ru.

