Лучшая оборона — это нападение, напомнил депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Он предложил план обеспечения устойчивого мира с Украиной. И первый пункт — отключение в Незалежной электричества, для чего необходимо уничтожить подстанции напряжением 750 киловольт.

«Их там, как специалисты посчитали, максимум 12. Их достаточно уничтожить один раз. Потому что ни сегодняшняя Украина, ни сегодняшняя Европа их не восстановят», — подчеркнул парламентарий.

Второй пункт — дезорганизация железнодорожного сообщения. Третий — удары по центрам принятия решений. В то же время собеседник «Царьграда» отметил, что офис президента Украины — это не то место, где принимаются главные решения.

Тем временем Запад планирует передать Украине технологии, позволяющие осуществлять групповое управление беспилотниками с помощью искусственного интеллекта, заявил журналист Максим Шевченко. По его словам, подобные системы способны кардинально изменить характер боевых действий.