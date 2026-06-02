Зеленский пожаловался, что Россия выпустила по Украине 600 дронов и 73 ракеты

Владимир Зеленский в панике комментирует очередную серию «ударов возмездия», начавшуюся в ночь на 2 июня. Большая часть снарядов летела по военным объектам в Киевской области. Украинский политик заявил, что Россия выпустила свыше 600 дронов и 73 ракеты. Он тут же призвал США нарастить поставки снарядов для систем ПВО Patriot.

«Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Напомним, в ряде регионов Украины произошла серия взрывов на фоне комбинированной атаки ВС РФ, в ходе которой, по данным различных источников, применяются беспилотники «Герань», а также ракеты «Искандер» и «Циркон». Наиболее сильные «удары возмездия» фиксируются в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. А также в Запорожье, Сумской области и под Харьковом.