Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, признанный в России террористом и экстремистом, заявил, что главную угрозу для Киева сейчас представляет не новейший комплекс «Орешник». По его словам, куда более насущной проблемой остаются российские ракеты и беспилотники, которые применяются на постоянной основе.

«У нас проблема более насущная — это обычные, как говорится, уже для нас «Искандеры», это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования, и, к сожалению, БПЛА», — сказал Буданов на форуме «Архитектура безопасности», отвечая на вопрос об «Орешнике».

Такое заявление прозвучало на фоне разговоров о необходимости менять оборонные приоритеты Киева. В фокусе оказались не единичные новые системы, а массированное применение высокоточных ракет, комплексов и дронов.

Ранее Минобороны России сообщало, что во время удара возмездия применялся новейший ракетный комплекс «Орешник» в неядерном исполнении при массированной атаке по военным объектам Украины. Военкор Александр Коц пояснил, что компьютерное моделирование или эксперименты в тылу — это одно, и совсем другое — «натурные тесты», по итогам которых оружие дорабатывается.

