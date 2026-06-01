Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине, заявил глава его офиса Кирилл Буданов*. По его словам, «желательно», чтобы боевые действий остановились до зимы.

«Я подтверждаю: это действительно его стремление», — сказал Буданов*. Он считает, что завершение конфликта в ближайшее время вполне «реалистично».

Ранее в МИД Эстонии заявили, что Россия якобы хочет «заманить Запад в ловушку переговоров». По мнению канцлера внешнеполитического ведомства Йонатана Всевиова, цель Кремля — «расколоть» недружественные страны в вопросе поддержки киевского режима.

