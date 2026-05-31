Владимир Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ, а также вернуть министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность главы Кабмина. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает РИА «Новости».

«В узком кругу Зеленский заявил о намерениях назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ и Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в Конгресс США», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, эти решения приняты одновременно с визитом в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блументаля, которого считают лоббистом военно-промышленного комплекса США. Источник подчеркнул, что все заявления Зеленского о мирном урегулировании на выгодных для Киева условиях носят исключительно популистский характер.

Ранее сообщалось, что в верхушке украинской власти назревает внутренний конфликт: у Владимира Зеленского и его главы офиса Кирилла Буданова* всё больше разногласий из-за политических амбиций экс-руководителя военной разведки. Он не скрывает их и активно ведёт информационную кампанию.

