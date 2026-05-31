Песков заявил о «почасовом прогнозе» действий США после письма Зеленского о ПВО
Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не делать долгосрочных прогнозов после обращения Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой предоставить Киеву дополнительную поддержку ПВО.
«Дальше, вы имеете в виду до обеда, после обеда? Здесь шаг гораздо мельче. Тут надо ориентироваться. Тут почасовой прогноз», — пояснил представитель Кремля в беседе с журналистом ИА «Вести» Павлом Зарубиным.
Напомним, Владимир Зеленский обратился к американскому президенту Дональду Трампу в срочном письме и попросил его поскорее прислать на Украину дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot. Киевский политик посетовал, что стране катастрофически не хватает комплексов ПВО, особенно ракет к ним. Позже Зеленский сообщил, что ни Белый дом, ни Конгресс США до сих пор не ответили на его срочное письмо.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.